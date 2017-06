Millimizin üzvü Pavel Paşayevin çıxış etdiyi Ukraynanın "Stal" klubu Premyer Liqada qalacaq.

Fanat.Az xəbər verir ki, bu barədə klub rəhbərliyi keçirdiyi iclasda məlumat verib.

Komandaya baş məşqçi olaraq isə erməni mütəxəssis Yeqişe Melikyan gətirilib.

Qeyd edək ki, Paşyevin "Stal"dan ayrılması gündəmdədir.

Fanat.Az

