Avroliqanın 2-ci təsnifat mərhələsi çərçivəsində baş tutacaq"İnter" - "Mladost" oyununu canlı yayımlayacaq telekanal bəllidi. Fanat.Az-a klubun mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə təmsilçimizin Serbiya klubuyla görüşünü "CBC Sport" mavi ekranlara daşıyacaq.

Xatırladaq ki, sözügedən Matç iyulun 6-da saat 21:00-da "Dalğa Arena"da keçiriləcək.

Fanat.Az

