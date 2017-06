İranın İsfahan şəhərində neft emalı zavodunda yanğın baş verib.

Milli.Az-ın Trend-ə istinadən məlumatına görə, yanğın kükürd anbarında başlayıb. Ən azı 100 nəfər xəsarət alıb.

Xəsarət alanların əksəriyyətinin qazdan zəhərləndiyi bildirilir. Hadisənin səbəbləri məlum deyil.

Milli.Az

