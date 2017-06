Müğənni İrem Derici konsert vermək üçün Bodruma gedib.

Axşam.az-ın Türkiyə mətbuatına istinadən məlumatına görə, çimərliyə gedən sənətçi paparassilər tərəfindən görüntülənib. O, makiyajsız üzünü gizlətməyə çalışmayıb.



Köməkçisi ilə birgə günəş vannası qəbul edən İremin ayağındakı selülitlər də diqqətdən qaçmayıb.

Milli.Az

