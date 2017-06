London sakinləri küçələrə axışdı - "ƏDALƏT İSTƏYİRİK"

İngilis zənci Edir Federiko Da Kostanın polis tərəfindən nəzarətə götürülməsi və şiddət göstərildiyi səbəbilə dünyasını dəyişməsi Londonda iğtişaşlara səbəb olub.

Publika.az xəbər verir ki, paytaxtda etirazçılarla polis arasında qarşıdurma yaşanıb.

1 uşaq atası 25 yaşlı Federikonun nəzarətə alındıqdan 6 gün sonra polisin göstərdiyi şiddət nəticəsində öldüyünü iddia edən etirazçılar axşam saatlarında Londonun Stratford bölgəsindəki polis bölməsinə hücum edib və binaya alovlu maddələr, kərpiclər atıblar.

Çox sayda gəncin fəal iştirak etdiyi iğtişaşda “ədalət istəyirik” və “Edson üçün ədalət” sloqanları səsləndirilib. Etirazçıların aqressivləşməsi ilə bərabər polis də bölgəyə çevik qüvvət alayını yeridib.

Qeyd edək ki, Federiko Londonun şimalında öz maşınında polis tərəfindən saxlanılıb və ona güc tətbiq edilib, gözlərinə bibər qazı sıxılıb.

Zümrüd

