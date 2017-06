Yoahim Löv üçün 2 "yüz"

Almaniya milli komandasının baş məşqçisi Yoahim Löv 100-lə bağlı 2 yubileyi birdən qeyd edib.

Milli.Az goal.az-a istinadən xəbər verir ki, Rusiyada keçirilən Konfederasiyalar Kubokunda son qrup matçında Kamerun yığması ilə oyun 56 yaşlı almaniyalı mütəxəssis üçün Bundestimin "sükanı arxası"nda 100-cü matç olub.

O, 2006-cı ildəki dünya çempionatından sonra baş məşqçisi olduğu millisində, eyni zamanda, 100-cü qələbəsini qazanıb. Bu, 3:1 hesabı ilə olub.

Xatırladaq ki, Löv bu 11 ildə AVRO-2008-də gümüş, AVRO-2012, AVRO-2016, DÇ-2010-da bürünc və DÇ-2014-də qızıl medal qazanıb.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.