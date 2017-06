İtaliyanın yeni prezidenti Berluskoni olacaq

İtaliyada bölgə üzrə aparılan seçkilərin ikinci turu mərkəz soldakı iqtidar partiyası olan Demokratik Partiyanın yenilməsi və keçmiş prezident Silvio Berluskonin yenidən yüksəlməsi ilə nəticələnib.

Publika.az xəbər verir ki, 11 iyunda keçirilən yerli seçimlərin ilk turunda heç bir namizəd səslərin 100-də 50-ni toplaya bilməmişdi.

Dəqiqləşməyən nəticələrə görə isə böyük bölgələrin 16-sı mərkəz sağ, 6-sı mərkəz sol, 1-i isə 5 ulduz hərəkatına səs verib.

Beləliklə, sağçılar 12 bölgəni solların əlindən alıb.

Mərkəz sola ən ağır zərbə isə Cenova və Pistoiya kimi “solun qalaları” adlandırılan bölgələrin sağların tərəfinə keçməsi olub.

Seçki nəticələrinin elan olunmasından sonra “geri döndüm” deyən Berluskoni “birlik olarsaq, seçimləri qazanıb iqtidara gələcəyik” açıqlamasını verib.

Qeyd edək ki, İtaliyada prezident seçkilərinin ümumi turu 2018-ci ilin may ayına qədər keçirilməlidir. Ancaq mütəxəssislər seçkilərin payızda aparıla biləcəyini də istisna etmirlər.

Zümrüd

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.