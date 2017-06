Pakistanın şərqində neft tankerində yanğın baş verib.

Trend-in "RİA Novosti"yə istinadən verdiyi məlumata görə, yanğın nəticəsində ölənlərin sayı 157 nəfərə çatıb, daha 110 nəfər yaralanıb.

Milli.Az

