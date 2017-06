La Liqaya yüksələn son komanda müəyyənləşdi

İspaniya La Liqasının 2017/18 mövsümünə sonuncu vəsiqənin sahibi müəyyənləşib.

Milli.Az goal.az-a istinadən xəbər verir ki, sonuncu xoşbəxt "Getafe" olub. Bu komanda elitaya vəsiqə uğrunda "Tenerife" ilə mübarizədən qalib ayrılıb. Bir neçə gün öncə səfərdə bu rəqibinə 0:1 hesabıyla uduzan Xetafe şəhərinin eyniadlı təmsilçisi doğma meydanda 3:1 hesablı qələbə sayəsində yenidən La Liqaya vəsiqə qazanıb.

Qeyd edək ki, daha öncə İspaniya 2-ci liqasında 1 və 2-ci pilləni tutan "Levante" ilə "Girona" La Liqanın 2017/18 mövsümündə mübarizə aparmaq hüququ qazanmışdı.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.