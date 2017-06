Ağdamda bıçaqlanma hadisəsi qeydə alınıb.

APA-nın Qarabağ bürosunun xəbərinə görə, hadisə rayonun Quzanlı qəsəbəsində qeydə alınıb.

Ağdam rayonu Bağbanlar kənd sakini, 1995-ci il təvəllüdlü Quluyev Bəhruz Səxavət oğlu tanışı tərəfindən qol nahiyəsindən bıçaqlanıb.

Faktla bağlı Ağdam Rayon Polis Şöbəsində araşdırma aparılır.

