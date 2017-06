Türkiyəli aktrisa Türkan Şoray yeni mənzilə köçüb.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, aktrisa 30 il yaşadığı evini satıb.

Şoray bildirib ki, qızı Yağmurun uşaqlığı köhnə mənzilində keçib:

"Yağmur 6 yaşından 30-a kimi orada yaşayıb. Köhnə evimdə çox xatirələrim var. 50 illik əməyimlə qurduğum bir ev idi. Bağçaya anamla birlikdə əkdiyim ağaclar böyümüşdü. O ev mənim sirdaşım idi. Bu mənzili bir il əvvəl almışdım, amma yeni köçdüm. Bağçadakı gülləri belə özüm əkmişəm. Buranın ən gözəl tərəfi yaşıllığın çox olmasıdır".

Milli.Az

