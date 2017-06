Kombi və radiatorlar ucuzlaşdı - VİDEO

Yay mövsümünün başlanması istilik sistemlərinin qiymətinə təsir edib.

Milli.Az bildirir ki, paytaxtdakı bir sıra mağazalarda kombi və radiatorların qiyməti ucuzlaşıb.

Satıcı Rəhim Məmmədovun sözlərinə görə, 50-100 kvadratlıq evlər üçün ən uyğun kombi 24 kilovatlıq olanlardır.

Satıcıların sözlərinə görə, daha böyük evlər üçün nəzərdə tutulan 28, 32 və 40 kilovatlıq kombilərin qiymətləri də aşağı enib.

Kombi qiymətlərinin enməsi radiatorların da qiymətinə təsir edib.

Qeyd edək ki, endirimlər, markasından asılı olmayaraq bütün növ kombilərdə özünü göstərir. /xezerxeber.az

