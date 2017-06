Beyləqan rayonunda yanğın baş verib.

Fövqəladə Hallar Nazirliyinin mətbuat xidmətindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, Beyləqan rayonu, Əmirzeydli kəndində vətəndaşlara məxsus həyətyanı sahədə 0,4 ha biçilmiş taxıl sahəsi, ümumi sahəsi 18 m2 olan köməkçi tikilinin yanar konstruksiyaları 7 m2 sahədə və yaxınlıqda olan 1 ədəd elektirik dirəyi qismən yanıb.

Tikilinin qalan hissəsi və yaxınlıqdakı taxıl sahəsi yanğından mühafizə olunub.

