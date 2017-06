Namaz qıldı, sonra məsciddən oğurluq etdi - VİDEO

Oğurluq üçün girdiyi məsciddə əvvəl 4 rükət namaz qıldı, sonra sərinkeşi götürüb çıxdı.

Milli.Az xəbər verir ki, hadisə Mərsində yaşanıb.

Silifke bölgəsindəki Rəşidiyyə məscidə namaz vaxtı gələn oğru içəridəki sərinkeşi götürmək istəyib. Əvvəlcə dəstəmaz almaq bəhanəsi ilə ətrafda insanların olub-olmadığına baxan oğru sərinkeşi məscidin çıxışına gətirib. Bir anda namaz qılmağa başlayıb. Namazdan sonra yenə də ətrafa baxaraq sərinkeşi götürərək oranı tərk edib.

Sərinkeşin məsciddə olmadığını anlayan imam onun oğurlandığını düşünüb. Təhlükəsizlik kameralarına baxanda hər şey aydın olub. Polis məlumat əsasında oğrunu evində sərinkeşlə birlikdə tapıb. (publika.az)

