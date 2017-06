Köhnə və yeni sevgililəri bənzər olan məşhurlar - FOTO

Milli.Az axşam.az-a istinadən köhnə və yeni sevgililəri bənzər olan məşhurları təqdim edir:

Aktyor Burak Özçivit - uzun saçlı, əsmər xanımlara üstünlük verir. Hazırda Fahriye Evcenlə nişanlı olan Burakın əvvəlki sevgilisi Ceylan Çapa olub.

Müğənni İrem Dericinin eks sevgilisi Rıza Esendemir və yeni sevgilisi Lider Şahin də həm saqqallı, həm də əsmərdir.

Aktyor Kıvanç Tatlıtuğ Azra Akın, İdil Fıratla sevgili olub. Hazırda Başak Dizerlə ailəlidir. Üç qadında da diqqət çəkən onların düzgün bədən quruluşuna sahib olmalarıdır.

Aktrisa Sinem Kobal özündən daim yaşda böyük olan və hündürboy, əsmər kişilərə üstünlük verib. Əvvəlki sevgilisi İbrahim Çelikkol ondan 6, Kenan İmirzalıoğlu isə 12 yaş böyükdür.

Müğənni Zeyn Malik sarışın, mavi gözlü qızlara üstünlük verir. Həm Peri Edvards, həm də Gigi Hadid bu baxımdan bənzərdirlər.

Milli.Az

