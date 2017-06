"Mançester Yunayted"in ciddi maraqlandığı Herri Keynə "Tottenhem" tərəfindən fantastik qiymət qoyulub.

Milli.Az goal.az-a istinadən xəbər verir ki, "mahmızlar" ingilis hücumçunu 200 milyon funtdan aşağı satmaq istəmirlər. "Yunayted"in təklif etdiyi maksimum məbləğ isə 100 milyon funtdur. London klubunun prezidenti Daniel Levi bu səbəbdən 23 yaşlı forvardı komandadan buraxmaq niyyətində deyil. Keyn ötən mövsüm Premyer Liqanın ən sərrast futbolçusu olmuşdu.

