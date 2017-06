Mbappenin məvacibi 9 dəfəyə qədər artırılacaq

"Monako" gənc ulduz Kilian Mbappenin məvacibini artırmaq fikrindədir.

Milli.Az goal.az-a istinadən xəbər verir ki, "moneqasklar" 18 yaşlı forvardın maaşını ayda 80 min avrodan 700 min avroya qaldırmaq istəyir. Son Fransa çempionu onu ən azı 1 mövsüm komandada saxlamağa çalışacaq. Mbappe ilə "Real", PSG, "Manchester United" və "Arsenal" maraqlanır. "Marca" nəşrinin məlumatına görə "Real"ın baş məşqisi Zinəddin Zidanın ona əsas heyətdə yer zəmanət verib. Fransalı futbolçunun "Monaco" ilə müqaviləsi 2019-cu ilin yayında başa çatacaq. Ötən mövsüm 44 oyun keçirən gənc futbolçu 26 qol vurub.

Milli.Az

