Azərbaycan bayrağı ayaq altına sərilən xalçada əks olunub - Dövlət atributuna hörmətsizlik? / VİDEO

Azərbaycanın dövlət atributu ayaq altına sərilən xalçaya əks olunub.

Paytaxda yerləşən şirkətlərdən birinin istehsal etdiyi ayaq altına sərilən kiçik ölçülü xalçanın üzərində dövlət atributu olan üçrəngli bayraq həkk olunub.Bununla yanaşı, üçrəngli bayrağın həkk olunduğu xəritə də ayaqlar altına sərilən xalçanın üzərinə vurulub.

Geniş müzakirələrə səbəb olan həmin fotolar sosial şəbəkələrdə yayılıb.

Mövzunu araşdırmaq üçün üz tutduq xalçanın istehsalı və satışı ilə məşğul olan şirkətə. Şirkətin direktoru Murad Muradov isə sosial şəbəkələrdə yayılan görüntülərdə xalçaların ayaq altı üçün istifadə olunmadığını bildirib.

Şirkətin direktoru bu xalçaların ayaq altına sərilən xalça formasında istehsal edilməsi və yerə atılması məsələsinə də aydınlıq gətirib.

İndi ayaq altına sərilən bu xalça ilə sosial şəbəkələrdə yayılan fotodakı xalçanı müqaisə edək. Üzərində bayraq olan xalçaların da məhz ayaq alıtı xalçalarla eyni ölçüdə olması məhz bunun da döşəmə üçün nəzərdə tutulduğu təəssüratı yaradır.

"Xəzər xəbər"in mövzu ilə bağlı hazırladığı ətraflı videomaterialı təqdim edirik:

