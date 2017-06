Nigeriyanın Borno ştatında törədilmiş silsilə partlayışlar nəticəsində 16 nəfər ölüb, 13 nəfər yaralanıb.

Publika.az "RİA Novosti"yə istinadən xəbər verir ki, partlayışlar terrorçu-kamikadzelər tərəfindən törədilib.

Məlumata əsasən, hədəflər arasında Borno ştatının inzibati mərkəzi Mayduquri şəhərinin universiteti olub.

Xəsarət alanlar xəstəxanalara yerləşdirilib. Partlayışların “Boko Haram” terror qruplaşması tərəfindən hazırlandığı ehtimal edilir.

