Bakı. 27 iyun. REPORT.AZ/ İsrailin cənubunda Qəza sektorunun ərazisindən buraxılan raket partlayıb.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə İsrail hərbçilərinə istinadən RİA "Novosti" xəbər yayıb.

Qeyd edilir ki, raket heç bir zərər yetirməyib.

"Raket açıq ərazidə yerə düşüb", - deyə məlumatda bildirilir.

Hazırda İsrail hərbçiləri onun düşdüyü yeri axtarırlar.



