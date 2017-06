Qətərin xarici işlər naziri Məhəmməd bin Əbdülrəhman Əl-Tani ABŞ-a səfər edəcək.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, səfər bu həftə baş tutacaq.

Qeyd edək ki, ABŞ hökuməti ərəb ölkələri və Qətər arasında yaranan problemləri həll etmək üçün Vaşinqtonda bölgə liderlərinin iştirakı ilə xüsusi sammit keçirməyi planlaşdırır.

