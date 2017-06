Qəzza zolağından atılan raket İsrailin cənub bölgəsində partlayıb.

Publika.az "Ria Novosti"yə istinadən xəbər verir ki, raket Şaar Xa-Neqev rayonu yaxınlığında boş əraziyə düşüb. Hadisə nəticəsində zərərçəkən olmayıb.

Qeyd edək ki, son dəfə İsrail ərazisi martın 18-də Qəzzadan raket atəşinə tutulmuşdu. Buna cavab olaraq İsrail ordusu “HƏMAS”-ın Qəzza zolağındakı mövqelərinə hava və tanklardan zərbələr endirmişdi.

