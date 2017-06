Bakı. 27 iyun. REPORT.AZ/ Səudiyyə Ərəbistanının başçılıq etdiyi ərəb koalisiyası Yəmənə havadan zərbə endirib.

"Report" RİA "Novosti"yə istinadən xəbər verir ki, nəticədə azı 9 nəfər həlak olub.

Bombardmançılar Marib əyalətinə hücum ediblər. İlkin məlumatlara görə, təyyarələr kənd sakinlərinin evlərinə mərmi atıblar.

Hücum nəticəsində 9 dinc sakin, o cümlədən iki qadın həlak olub, dörd nəfər xəsarət alıb.



