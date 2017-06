Bakı. Trend:

Nigeriyanın Borno vilayətində baş verən silsilə hücumlar nəticəsində 9 nəfər ölüb, 12 nəfər yaralanıb.

Trend-in məlumatına görə, 7 hücum hadisəsi iyunun 26-da baş verib.

Qeyd edək ki, Nigeriyada “Boko Haram” terror qruplaşması fəaliyyət göstərir və son ildə yüzlərlə insanın ölümünə səbəb olub.

