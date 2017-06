Niderlandın Bruk kəndində yerləşən tövlənin damına yaşı 4,5 milyard il olan meteorit düşüb.

Publika.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, daş hələ yanvar ayında düşüb, lakin alimlər onun xassəsini indi müəyyən ediblər.

Qeyd olunur ki, tövlə sahibləri çəkisi təqribən 500 qam olan meteoriti aşkar edərək Leyden şəhərinin təbii elmlər muzeyinə təhvil veriblər.

Onun dəyəri 1000 avro məbləğində qiymətləndirilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.