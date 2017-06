Bakıda taksi yaşlı qadını vuraraq ağır xəsarət yetirib

Bakı. 27 iyun. REPORT.AZ/ Bakının Yasamal rayonunda piyadanın vurulması ilə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

“Report”un xəbərinə görə, Tbilisi prospektində taksi fəaliyyəti ilə məşğul olan “Mercedes” markalı minik avtomobili yolu keçmək istəyən 1962-ci il təvəllüdlü Əsgərova Solmaz Orucəli qızını vurub.

Nəticədə qadın açıq sınıq xəsarətləri və kəllə-beyin travması alıb. O, xəstəxananın Reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilib.

Hadisəni törədən sürücü saxlanılıb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.



