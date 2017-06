Daşkəsən rayonunun Xoşbulaq kəndində bədbəxt hadisə baş verib.

Publika.az xəbər verir ki, Gəncə şəhər sakini, 1993-cü il təvəllüdlü Qurbanov Xalıq Azər oğlu kabab çəkərkən ehtiyatsızlıqdan özünü yandırıb.

Xəstəxanaya yerləşdirilən yaralının vəziyyəti orta-ağırdır.

Dostlarının dediyinə görə, o, kömürü alışdırmaq üçün manqala benzin tökərkən yanacaq onun üzərinə də dağılıb. Nəticədə onu alov bürüyüb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

