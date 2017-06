Bakı. Trend:

Yəməndə Səudiyyə Ərəbistanının başçılıq etdiyi koalisiya tərəfindən edilən hava zərbələri nəticəsində ikisi qadın olmaqla 9 nəfər ölüb.

Trend-in məlumatına görə, hava zərbələri Yəmənin Marib şəhərinə endirilib.

Hadisə nəticəsində daha 4 nəfər yaralanıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.