Rusiyada vətəndaşlığı olmayan şəxslərə şəxsiyyət vəsiqəsi veriləcək

Bakı. 27 iyun. REPORT.AZ/ Rusiyada vətəndaşlığı olmadan yaşayan şəxslərə şəxsiyyəti təsdiq edən sənədlərin verilməsinə başlana bilər.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə mənbəyə istinadən "İzvestiya" qəzeti yazıb.

Nəşr Rusiya prezidenti yanında İnsan Haqları Şurasının Miqrasiya Komissiyasının sədri Yevgeni Bobrovun sözlərinə istinadən yazır ki, belə bir qanun layihəsini Daxili İşlər Nazirliyi hazırlayacaq.

"Vətəndaşlığı olmayan şəxslərin şəxsiyyətini təsdiq edən sənəd hazırlanmalıdır. O, müvəqqəti yaşamaq icazəsi alanadək qüvvədə olacaq. Əcnəbilərin müvəqqəti saxlanma mərkəzləri və ya gecələmə yerlərində sənədi ala biləcək insanlar çoxdur. Onlar köhnə sənədlərindən məhrum olublar, yeniləri isə verilmir", - deyə Bobrov bildirib.



