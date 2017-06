iPhone 8-in canlı-qanlı ilk görüntüsü sızdırıldı - FOTO

Uzun müddətdir haqqında söz-söhbətlər və sızıntılar bitməyən "iPhone 8" haqqında məlumatlar gəlməyə davam edir.

Milli.Az technote.az-a istinadən bildirir ki, son olaraq əldə olunan məlumatlara əsasən Apple şirkəti bu il "iPhone 7S" modeli ilə bərabər "iPhone"nun 10-cu ilə özəl olaraq "iPhone 8"i də təqdim edəcək. Sızdırılan köhnə məlumatlar "iPhone 8" haqqında xırda təsəvvürlər yaratsa da, bu dəfə sızıntı dünyasının sözün əsl mənasında əjdahası və təxminlərində yanılmayan OnLeaks mənbəsi "iPhone 8"in tam görüntüsünü internetə sızdırıb.

