Türkiyənin məşhur "Ben bilmem, eşim bilir" yarışmasında tarixi hadisə yaşanıb.

Publika.az xəbər verir ki, Gizem adlı xanım iştirakçı 60 saniyəyə 47 acı bibər yeməklə rekorda imza atıb.

