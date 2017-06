Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov amerikalı həmkarı Reks Tillersonla telefon söhbəti zamanı ABŞ-ı Suriya qoşunlarına zərbələrə yol verməməyə çağırb.

Milli.Az "Report"a istinadən bildirir ki, bu barədə Rusiya XİN-in rəsmi saytında dərc olunan məlumatda bildirilir.

Rusiyalı nazirin sözlərinə görə, Birləşmiş Ştatlar Suriya qoşunlarına təxribat xarakterli zərbələrin endirilməsinə yol verməmək üçün tədbirlər görməlidir.

Milli.Az

