Tovuz sakinini ilan sancıb.

APA-nın qərb bürosunun verdiyi məlumata görə, rayonun Əyyublu kənd sakini, 2005-ci il təvəllüdlü Həsənov Murad Haqverdi oğlu özlərinə məxsus həyətyanı sahədə gəzərkən ilan onun sağ topuq nahiyəsindən sancıb. Yaralı dərhal Tovuz rayon Mərkəzi Xəstəxanasına yerləşdirilib. Ona tibbi yardım göstərilib, vəziyyətinin orta-ağır olduğu bildirilir.

