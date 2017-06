Tovuz. 27 iyun. REPORT.AZ/ Tovuz rayonunda yerli sakin qarpızdan zəhərlənib.

"Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, rayonun Öysüzlü kənd sakini, 1953-cü il təvəllüdlü Alıyev Rəşad Mati oğlu yediyi qarpızdan zəhərlənərək xəstəxanaya yerləşdirilib. Reanimasiya şöbəsində müalicə olunan xəstənin vəziyyətinin ağır olduğu bildirilir.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.



