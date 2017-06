Azərbaycan Avrokomissiyaya hesabat təqdim edəcək

"Azərbaycanda "e-commerce" və "e-logistics" bazarlarının cari vəziyyəti ilə bağlı hesabat hazırlanıb".

Milli.Az xəbər verir ki, bunu Trend-ə İnformasiya Texnologiyaları Regional Akademiyasının (RITA - Regional Information Technologies Academy) rəhbəri Tofiq Babayev deyib.

Onun sözlərinə görə, hesabatda elektron kommersiya və elektron loqistikanın prosedurları ilə bağlı bütün aspektlər əks olunub.

T.Babayev əlavə edib: "Hazırlanmış təkliflər bu ay Avropa Komissiyasına təqdim ediləcək. Sentyabrda isə Brüsseldə nazirlər səviyyəsində keçiriləcək görüşdə proqram məsələlərinin həlli üçün vəsait ayrılması ilə bağlı qərar qəbul olunacaq".

Milli.Az

Digər maraqlı xəbərlər Milli.Az-ın Facebook səhifəsində

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.