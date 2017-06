ABŞ Dövlət Departamenti Donald Trampın immiqrasiya fərmanını məhkəmə qərarından 72 saat sonra icra edəcək

Bakı. 27 iyun. REPORT.AZ/ ABŞ Dövlət Departamenti ölkə prezidenti Donald Trampın immiqrasiya fərmanının maddələrinin Ali Məhkəmənin qərarından 72 saat sonra tətbiqinə başlanması niyyətindədir.

"Report" RİA "Novosti"yə istinadən xəbər verir ki, bu barədə qurumun məlumatında deyilir.

Qeyd edək ki, daha əvvəl, iyunun 26-da ABŞ Ali Məhkəməsi prezident Donald Trampın immiqrasiya fərmanı üzrə işi dinləməyə razılıq verib, dinləmələr müddətində sənədi blok edən aşağı məhkəmələrin qərarlarının əksəriyyəti dayandırılıb.

Hakimlər, həmçinin işin məhkəmədə olduğu müddətdə administrasiyaya immiqrasiya fərmanının müddəalarını qismən tətbiq etmək hüququ verib. Eyni zamanda, immiqrasiya fərmanı ABŞ-da yerləşən şəxslər və ya təşkilatlarla əlaqələrinin həqiqiliyini təsdiq edə bilməyən əcnəbilərə keçərlidir.

Dövlət Departamenti, həmçinin Ədliyyə və Milli Təhlükəsizlik nazirlikləri ilə görüşdükdən sonra fərmanın icrası haqqında ətraflı məlumat veriləcəyini öhdəsinə götürüb.

Qurum turizm və qaçqınlarla iş sahəsindəki tərəfdaşlarına məlumat verməyə boyun olub.

Xatırladaq ki, ötən həftə sayca ikinci dəfə Apellyasiya Məhkəməsi D.Trampın əhalisi əsasən müsəlmanlar olan altı ölkənin vətəndaşlarının ABŞ-a daxil olmasını müvəqqəti qadağan edən fərmanının bloklanmasını təsdiqləyib. Fərmanın dayandırılması haqqında qərar San Fransisko 9-cu Dairə Məhkəməsi tərəfindən qüvvədə saxlanılıb. Daha əvvəl oxşar qərar Riçhmonddakı (Virciniya ştatı) 4-cü Apellyasiya Məhkəməsi tərəfindən qəbul edilib.

D.Tramp immiqarsiya fərmanı ilə İran, Yəmən, Liviya, Suriya, Somali və Sudan vətəndaşlarının 90 gün müddətində ABŞ-a daxil olmasını dayandırmaq niyyətində olub.



