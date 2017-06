Türkiyədə sərinləmək üçün şəlalənin altında çimən oğlan boğulub.

Milli.Az "Haberler"ə istinadla bildirir ki, Türkiyənin Samsun şəhərində 17 yaşlı gənc dostları ilə birlikdə getdiyi şəlalədə boğulub. Onun son çırpınışları kameralara düşüb.

Qeyd edək ki, Ercan Yılmaz adlı yeniyetmə üzməyi bacarmayıb.

