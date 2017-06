​Avropa Şurasından Türkiyə AÇIQLAMASI

Avropa Şurasının baş katibi Turbyorn Yaqland Fransanın Strasburq şəhərində işə başlayan Avropa Şurası Parlament Assambleyasının (AŞPA) yay sessiyasında jurnalistlərə Türkiyə barədə açıqlama verib.



Metbuat.az bildirir ki, Yaqland açıqlamasında Türkiyədə baş verən hadisələri yaxından izlədiyini vurğulayıb. O, ötən il Türkiyədə baş verən hakimiyyət çevrilişinə cəhd sonrası vəzifəsindən kənarlaşdırılanlar şəxslərin vəziyyəti barədə bu ifadələri işlədib:

“Bu şəxslərin daha öncə hər hansı bir şəkildə məhkəməyə müraciət etməsi mümkün deyildi. Birinci mərhələdə araşdırma komissiyasının yaradılmasının önəmi var idi. Türk hökumət orqanları ilə birgə komissiya yaratdıq”.

Xəyalə Məmmədova / METBUAT.AZ

