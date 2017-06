"Zirə"nin Avropa Liqasının I təsnifat mərhələsindəki rəqibi "Differdanj" heyətinə yeni futbolçu cəlb edib.

Fanat.Az xəbər verir ki, Lüksemburq təmsilçisi Şadli Amrini transfer edib. Əlcəzair millisinin sabiq hücumçusu ilə 1+1 illik müqavilə imzalanıb.

Onun adı “Zirə” ilə oyunun iştirak ərizəsinə salınıb.

Qeyd edək ki, Ş.Amri son olaraq Almaniyanın Regional Liqasında “Homburq”da oynayıb.

