Şimali Koreyadan qaçmaq istəyən qadını görün nə hala saldılar - VİDEO

2012-ci ilə aid video görüntüləri yayan İngilis qəzeti dünya mediyasını bir-birinə vurub.

Publika.az "Daily Mail"-a istinadən xəbər verir ki, Şimali Koreyada çəkildiyi iddia edilən video sosial mediada kəskin müzakirələrə səbəb olub.

2012-ci ilə aid olduğu deyilən görüntülərdə polis məmuru bir qadını əvvəl mühakimə edir, daha sonra əlləri arxadan bağlı olan qadını təpikləyir. Saçlarından tutub qaldırır, təkrar-təkrar döyür.

Qadının öz ölkəsindən qaçaraq Çinə gəldiyi və burada çinli və Cənubi Koreyalı kişilərlə birlikdə olduğu iddia edilir.

Qadın bütün iddiaları rədd etsə də, vəzifəli şəxs ona zərbələr endirərək, işgəncə verir.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

Könül Cəfərli

