"Mançester Siti"nin futbolçusu evləndi

Bu yay daha bir futbolçunun toy mərasimi baş tutub.

Milli.Az goal.az-a istinadən xəbər verir ki, "Mançester Siti"nin yarımmüdafiəçisi Kevin de Bruyne rəfiqəsi Mişel Lakrua ilə ailə həyatı qurub. Cütlük 2014-cü ildən münasibətdədir, onların Meyson Milan adlı oğlan övladları var. De Bruyne sevgilisinə evlənmə təklifini ötən ilin dekabrında Eyfel qülləsinin önündə etmişdi.

Belçika millisinin də üzvü olan 25 yaşlı havbek 2015-ci ildə "Volfsburq"dan transfer olunmuşdu.

