Hansı hərbi hissəyə düşdüyünüzü BU YOLLA ÖYRƏNİN... - İnternet və SMS

Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının 2017-ci il yanvarın 1-dən 30-dək müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırılması və müddətli həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçularının ehtiyata buraxılması haqqında Prezident sərəcam imzalayıb.

“Çağırışçılara müddətli həqiqi hərbi xidmətlərini hansı hərbi hissədə keçmələri barədə məlumatların internet və ya qısa mesaj (SMS) vasitəsilə verilməsi” üzrə Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin inzibati reqlamenti var.

Metbuat.az sözügedən reqalamenti təqdim edir:

Elektron xidmət barədə məlumatlandırma aşağıdakı mənbələr vasitəsilə aparılır:

- http://www.seferberlik.gov.az

- e-mail: info @ seferberlik.gov.az

- tel: 012-4930652

Elektron xidmətin göstərilməsi üçün heç bir sənəd tələb olunmur.

- Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinə müraciət etmiş şəxsin müraciətinin dərhal baxılır və real vaxt rejimdə məlumat verilir.

- Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinə müraciət etmiş şəxsin müraciətinin və çatışmazlıqlar aşkar edildikdə bu barədə ərizəçiyə 10 iş günü ərzində elektron poçtla məlumat verilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.