Sabirabad rayon sakinini elektrik cərəyanı vurub.

Milli.Az DİN-ə istinadən xəbər verir ki, iyunun 26-da Sabirabad rayonunun Qruzma kəndində rayon sakini Emin Sadıqov təmir işləri apararkən elektrik cərəyanının vurması nəticəsində ölüb.



Faktla bağlı araşdırma aparılır.

Milli.Az

Digər maraqlı xəbərlər Milli.Az-ın Facebook səhifəsində

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.