Göygöl Olimpiya Kompleksində Bədii gimnastika üzrə Gəncə açıq birinciliyi başa çatıb.

Yarışlarda 12 müxtəlif klubu təmsil edən 110-dan artıq gimnast iştirak edib.

Milli.Az Trend-ə istinadən yarışlardan maraqlı fotoları təqdim edir:

