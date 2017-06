Paytaxtın bir neçə rayonu işıqsız qalıb.

Milli.Az oxu.az-a istinadən xəbər verir ki, "Azərişıq" ASC-dən haqqin.az-a verilən məlumata görə, qəza nəticəsində Bakının Səbail, Nəsimi və Yasamal rayonlarında elektrik enerjisi təchizatında fasilə yaranıb. Paytaxtda bəzi işıqforlar da işləmir.

Qurumdan qeyd ediblər ki, yaxın saatlarda elektrik enerjisi təchizatı tam bərpa olunacaq.

Milli.Az

