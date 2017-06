Məşhur telekanal bağlanır - Tarix də AÇIQLANDI

Birbaşa yayım həyatına 2008-ci ildə başlayan Türkiyənin NTV Spor telekanalı bu ilin 17 iyul tarixində ekranlara vida edəcək.



Milli.Az sporvadisi-nə istinadən xəbər verir ki, yüksək liqalardan mümkün qədəri ilə, xüsusilə aşağı yaş qrupu Türkiyə millilərinin basketbol matçlarını ekrana gətirərək basketbolseverlerin vərdiş halı aldığı kanallar arasında yer tutan "NTV Spor" ilə əlaqədar qərar idmansevərləri üzüb.

Türkiyədə keçiriləcək "Kişilər arası Eurobasket"in bəzi matçları bu qərardan sonra yayım hüququna sahiblənən NTV-də ekranlara gələcək.

Təhməz Təkin

Milli.Az

Digər maraqlı xəbərlər Milli.Az-ın Facebook səhifəsində

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.