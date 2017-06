Türkiyənin məşhur idman kanalı "NTV Spor" fəaliyyətini dayandırır. Fanat.Az xəbər verir ki, rəhbərliyin qərarına əsasən kanal 17 iyulda yayım həyatına son verəcək.

2008-ci ildə fəaliyyətə başlayan "NVT Spor" Türkiyədə keçiriləcək kişilər arasında basketbol Avropa çempionatının yayım hüququna sahibdi. 31 avqust - 17 sentyabr tarixlərində keçriləcək bəzi oyunlar NTV vasitəsi ilə yayımlanacaq. Qalan qarşılaşmalar isə digər kanallara veriləcək.

Fanat.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.