Vidalın Ronaldo barədə sözləri təhrif olunub

"Bild", "Goal.com" başda olmaqla bir neçə nüfuzlu idman nəşrləri Çili millisinin futbolçusu Arturo Vidalın adından Ronaldonu təhqir edən fikirlər yayıblar. Onun portuqaliyalı ulduz barədə "o əclaf mənim üçün mövcud deyil" dediyini iddia ediblər.

Milli.Az goal.az-a istinadən xəbər verir ki, Vidal əslində başqa fikir səsləndirib. O, Konfederasiyalar Kubokunun yarımfinalında Portuqaliya ilə oyunöncəsi : "Mənim üçün əzəmətli rəqib yoxdur" - deyib. İş ondadır ki, jurnalistləri "El cuco" sözü yanıldıb. Bu kəlmənin ənənəvi ispan dilində mənası təhqiramiz çıxır. Amma Çilidə qeyd olunan söz "əzəmətli rəqib" kimi anlaşılır.

Milli.Az

