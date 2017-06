Sosial şəbəkədə yeni trend yaranıb.

Milli.Az xarici mediaya istinadla bildirir ki, çılpaq halda kamera qarşısına keçən qızlar bədənlərini paltar formasında kəsilən paltarla gizlədiblər.

Milli.Az alınan maraqlı fotosessiyanı təqdim edir:

