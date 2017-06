Azərbaycanda ən gözəl məhbusun həyat hekayəsi... - 11 il cəza... / VİDEO

İşə düzəltmək adıyla insanlardan pul alan hüquqşunas xanıma 11 il həbs cəzası verilib.

Metbuat.az bildirir ki, hadisə Lənkəran rayonunda qeydə alınıb. Ülkər Qədirova adlı hüquqşunas xanım işə düzəltmək adı ilə insanların pulunu mənimsəyib. Üstəlik, bu hadisəni tək deyil, qohumu ilə birlikdə törədib. Ailə vəziyyəti yaxşı olmasına baxmayaraq, 3 uşaq anası belə bir işə əl atıb. Tamahının qurbanına çevrilən qadına məhkəmə 11 il həbs cəzası verib.

Baş verən hadisələr məhkumun dili ilə ARB kanalının "Həbsxana" verilişində işıqlandırılıb.

Metbuat.az sözügedən verilişi təqdim edir:

